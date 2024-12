Am 16. Dezember 1774, vor 250 Jahren, starb François Quesnay in Versailles. Geboren 1694 in der Nähe von Paris, als achtes von dreizehn Kindern des einfachen Bauern Nicolas Quesnay, ergreift der vielseitig gebildete Quesnay den Arztberuf. Er arbeitet als Geburtshelfer, lässt zur Ader, zieht Zähne und führt für damalige Verhältnisse sehr komplizierte Operationen durch.¹ 1740 wird er Sekretär und Dozent an der 1731 in Paris gegründeten Académie royale de Chirurgie, de...