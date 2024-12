Das letzte, was Pater Filippo (Michele Riondino) sieht, bevor er blutend auf dem Gehsteig zusammenbricht, ist eine Frau auf einem Fahrrad. »Der Mann aus Rom« von Regisseur Jaap van Heusden spielt in Holland, in einem Dorf der Provinz Limburg. Der Ort, dessen Name ungenannt bleibt, hat einiges durchgemacht. Vor vier Jahren lief Rutger, ein Schüler am Augustinus-Gymnasium, im Schulgebäude Amok. Danach töte er sich selbst, was die Einheimischen nicht davon abhielt, imm...