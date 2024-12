Sport im Osten

Fußball, dritte Liga: SV Sand­hausen – FC Erzgebirge Aue

Erst wurde Pavel Dotchev Ende November mitgeteilt, dass die Wismut ab der kommenden Saison von einem anderen trainiert wird, dann setzte man den 59jährigen Bulgaren nach einer 2:5-Heimpleite gegen Verl sofort vor die Tür. Der Aufstieg ist in die Ferne gerückt. Will Aue daran was ändern, muss ein Sieg gegen gut aufgelegte Sandhäuser her. D 2024.

MDR, Sa., 14.00 Uhr

