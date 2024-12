Licht, Kostüme und Stimmung: In »Slow Burn«, der am vergangenen Sonntag in Hamburg uraufgeführten jüngsten Kreation von Starchoreographin Aszure Barton, ist alles orange. Nicht etwa, weil sie eine zu spät gekommene Bhagwan-Anhängerin wäre. Sondern weil ihr Thema, das langsame Verbrennen, ein glühendes Orange vorgibt. Außerdem, so Barton, verspricht die Farbe des Pop zugleich Freude und gute Laune. Beim Hamburg-Ballett weiß man Bartons assoziatives Talent zu schätzen...