Es ist eine reale Gefahr: Sollte es bei der nächsten Wahl in Australien im kommenden Jahr wieder einen Machtwechsel geben und erneut die Konservativen an die Regierung kommen, droht auch energiepolitisch eine Kehrtwende. Der konservative Oppositionsführer Peter Dutton, der allzu gern den Sozialdemokraten Anthony Albanese von der Labor Party als Premierminister der größten Industrienation der Südhalbkugel ablösen würde, hat in den zurückliegenden Monaten aus seiner V...