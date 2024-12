Die Handlung von »Black Dog – Weggefährten« ist am Rande der Wüste Gobi in einer Stadt angesiedelt, deren bestehende Bebauung einer radikalen urbanen Erneuerung weichen soll. Das heißt, dass die karge Landschaft, die der Protagonist Lang (Eddie Peng) am Anfang bei seiner Heimkehr durchquert, in staubig braunen Breitwandbildern sogleich majestätische Wirkung entfaltet, bevor leerstehende Wohnblocks und ein verwaistes Zoogelände ihrerseits spröde Faszinationskraft ent...