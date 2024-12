Die Beobachtung, dass in der Natur nichts ohne Sinn geschieht, hat sich so oft bestätigt, dass wir heute allem, was Tiere tun oder an Merkmalen mit sich herumtragen, ein Wozu unterstellen. Warum also – denn Zufall gilt nicht – hat der nackte Langnasenaffe Mensch jene auffälligen Fellreste auf dem Kopf? Mythologisch ist Haarwuchs oft mit besonderer Kraft in Verbindung gebracht worden. Samson – nicht der »Uiuiui, Tiffy«-Bär aus der Sesamstraße, der echte, aus dem Buch...