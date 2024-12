Squarra. Das klang »undeutsch«, also bekam die Familie meiner Mutter einen neuen Namen. Bis zu ihrem Tod stand in ihrem Personalausweis, sie sei eine geborene Geppert, die tatsächliche Herkunft war für immer verloren, so wie Kindheit, Jugend und Heimat im oberschlesischen Beuthen, dem heute polnischen Bytom.

»Vielleicht könnten bitte einmal alle aufstehen, die selbst Fluchterfahrungen gemacht haben«, beginnt der Abend im kleinen Haus zwei des Hamburger Thalia-Theate...