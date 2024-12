Kolmar, Triebel, Opoczynski, Riva

»Und silbern eisige Gestirne schmelzen / Als große Flocken mir auf schwarzen Pelzen / In Winternacht.« So die letzten Zeilen von Gertrud Kolmars Gedicht »Wappen von Berlin«, in dem sie den Berliner Bären als Bärin beschreibt. Die Berliner Rechtsanwaltstochter Gertrud Chodziesner, die sich ab 1917 Kolmar nannte, wurde am Dienstag vor 130 Jahren geboren und mit 48 Jahren i...