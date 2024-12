Der Titel »Autokanzler« ist längst vergeben. Richtig, eine Art Verdienstplakette, die sich Vor-Vorgänger und sozialdemokratischer Parteikumpel Gerhard Schröder geschnappt hatte. Nun schlägt sich Nochkanzler Olaf Scholz in die Bresche, mimt den regierungsamtlichen »Arbeiterversteher« der automobilen Industrie. Beim Gastauftritt am Dienstag vormittag bei der Betriebsversammlung im Ford-Stammwerk in Köln-Niehl. Auf Einladung des Gesamtbetriebsrats (GBR) der Ford-Werke....