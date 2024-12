Am Donnerstag will sich der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt im Landtag zu Erfurt zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Während kein Mensch darüber spricht, dass mit Voigt ein CDUler im Begriff ist, den Linkspartei-Mann Bodo Ramelow abzulösen – vielleicht, weil die meisten Menschen in Thüringen nach zehn Jahren Erfahrung mit Ramelow gar keinen politischen Bruch erwarten –, wird um so eifriger darüber debattiert, wie Voigt denn nun die für seine Wahl nötigen Stimmen z...