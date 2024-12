Nomen est im Volksmund omen, der Name ist also Verheißung, ein Zeichen, Programm. Das war jedenfalls mal so. In der griechischen Mythologie, in weiten Teilen Lebenshilfe und Staatsbürgerlehre und als solche gar nicht oft genug zu lesen, hießen viele Götter so, wie sie waren oder wofür sie standen. Kairos ist und heißt zum Beispiel der günstige Augenblick. Er hat vorne einen Schopf, an dem man ihn packen kann und sollte, wenn er vorbeiläuft, denn hinten ist er kahl. ...