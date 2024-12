Bänder werden stillstehen – Produktionsstopp. Vier Stunden in jeder Schicht an neun der zehn deutschen VW-Standorte. IG Metall (IGM) und Betriebsrat (BR) wollen mit dem neuerlichen Warnstreik an diesem Montag den Druck erhöhen, direkt vor der vierten Gesprächsrunde um den VW-Haustarifvertrag. Verhandelt wird am Konzernstammsitz von Europas größtem Autobauer in Wolfsburg. Bereits ...