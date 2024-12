Nora Fingscheidts dritter Langfilm »The Outrun« hat zwei Stars: Hauptdarstellerin Saoirse Ronan und den Wind. Häufig werden beide eins. Klingt okkult, mystisch. Und so hebt »The Outrun« auch an. Die Erzählung spielt in großen Teilen auf den schottischen Orkney-Inseln. Die Erzählstimme raunt etwas von den Seelen der Toten, die hier nach altem Glauben zu Seehunden würden, um endlos im Meer zu treiben. Nur nachts kämen sie ans Ufer, um im Mondlicht zu tanzen. Rona (Sao...