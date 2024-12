Die Intensität der Kampfhandlungen in der Ostukraine hat sich in den vergangenen Tagen reduziert. Militärblogger beider Seiten begründen dies mit der Schlammperiode der »Weglosigkeit« (Rasputiza), die alle Bewegungen von Fahrzeugen beinahe unmöglich machten und solche der Infanterie stark erschwerten. Gleichwohl hat Russland im Westen des Donbass einige weitere Geländegewinne erzielt: So eroberten russische Truppen nordwestlich von Kurachowe die Ortschaft Stari Tern...