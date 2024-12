Sie war die Chefermittlerin gegen die Cum-ex-Bande, die den Fiskus um mindestens zwölf Milliarden Euro betrogen hat. Aber nicht allen gefiel ihr Engagement. Erst sollte Anne Brorhilker entmachtet werden, dann quittierte sie selbst entnervt den Job (jW berichtete). Und nun? Seit die 51jährige Juristin nicht mehr als Oberstaatsanwältin in Köln wirkt, geht bei der Aufklärung des größten Steuerraubs in der deutschen Geschichte nichts mehr voran. Wie das Handelsblatt am ...