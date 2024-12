Die Union will im angelaufenen Wahlkampf trotz des messbaren Rückgangs der Zahl der Asylsuchenden nicht auf das Thema verzichten. Zur Herbstkonferenz der Innenminister im brandenburgischen Rheinsberg, die am Mittwoch abend begann, bekräftigte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) die Forderung nach Verschärfungen in der Asylpolitik. Sie plädierte für die grundsätzliche Zurückweisung von Asylsuchenden, die aus einem »sicheren Drittstaat« einreisen wo...