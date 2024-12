Der allgegenwärtige Fachkräftemangel betrifft zunehmend auch die Jüngsten, denn in den Kindertagesstätten fehlt es an pädagogisch geschultem Personal. Das geht aus dem aktuellen Ländermonitoring »Frühkindliche Bildungssysteme« der Bertelsmann-Stiftung hervor, das am Mittwoch vorgestellt wurde.

Um den Betrieb in den Einrichtungen überhaupt aufrechtzuerhalten würden inzwischen immer öfter Menschen ohne pädagogische Ausbildung eingestellt, heißt es in einer Mitteilung ...