Ob in Berlin, Dresden, Bremen, Schleswig-Holstein oder andernorts – die Verteilungskämpfe spitzen sich zu. Zahlreiche Länder und Kommunen haben für das nächste Jahr Haushaltskürzungen angekündigt. Dagegen gibt es Protest. Zum Teil mit Erfolg. So kündigte die »schwarz-grüne« Landesregierung in Nordrhein-Westfalen am Dienstag an, die Hälfte der geplanten Kürzungen im sozialen Bereich zurückzunehmen, wie die Deutsche Presseagentur berichtete. Demnach stehen nun rund 43...