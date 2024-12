Um Nasenlängen

Kann man die Wahrheit riechen? Friedrich Nietzsche konnte es vermutlich: »Mein Genie liegt in meinen Nüstern.« Braucht es dafür einen besonderen Riechkolben? In »Die längsten Nasen meines Lebens«, einer Kurzgeschichte von Karl-Markus Gauß aus seinem Buch »Schiff aus Stein« (2024), geht es um einen »mageren Siebzehnjährigen« und ein »pummeliges Mädchen«, die ihm in einem Waggon der Berliner S-Bahnlinie 7 gegenübersaßen und »die längsten Nasen« hatten, die er jemals s...