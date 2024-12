Mieten runter, Umfragewerte hoch. Die um den Wiedereinzug in den Bundestag bangende Linke will im Wahlkampf mit dem Thema Wohnen punkten. Angesichts eines Marktes im Zeichen von Platzmangel und Wucherpreisen fordert die Partei einen sofortigen »Mietenstopp für sechs Jahre«, um so weitere Erhöhungen auszuschließen. Der Zeitraum solle dafür genutzt werden, einen bundesweiten Mietendeckel auf den Weg zu bringen, heißt es in einem am Montag durch den neuen Kovorsitzende...