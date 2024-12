Boris Pistorius an der NATO-»Nordflanke«: Am Montag hat der deutsche Verteidigungsminister gemeinsam mit seinem norwegischen Amtskollegen Bjørn Arild Gram den symbolischen Grundstein zum Bau eines gemeinsamen U-Boot-Instandhaltungszentrums auf dem Marinestützpunkt Haakonsvern einige Kilometer südwestlich von Bergen gelegt. Hier sollen in Zukunft die neuen U-Boote vom Typ 212CD, die die norwegische und deutsche Marine beschaffen, gewartet werden.

Die Bundesrepublik u...