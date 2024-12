Wenn Jazz ein männliches Gesicht hat, dann das von Gebhard Ullmann: beim Jazzen offenbart sich darin die Leidenschaft. Der Vollblutmusiker lebt seit 1983 in Berlin und ist eine international bejubelte Koryphäe. Das Sopransaxophon oder die Bassklarinette spielt er oft mit geschlossenen Augen. Sein schönes Gesicht zeigt dabei die Emotionen und Feinheiten des modernen Jazz. Zusammen mit Anna Viechtl an der Harfe wird er morgen in der von Hannes Zerbe kuratierten Reihe ...