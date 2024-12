Reizarmut öffnet die Sinne. Minimalistisch wie in einem Kaurismäki-Film geht es in der Goldkante in Bochum-Ehrenfeld zu. Tresen, Flohmarktmobiliar, eine wandgroße Fensterfront (ohne Gardine mit Goldfaden), Schummerlicht. Im Hinterzimmer finden manchmal Konzerte statt, und manch andere Bühne ist größer als hier der gesamte Raum. Dennoch drängeln sich am Donnerstag abend geschätzt 100 Leute hinein. Nur ganz hinten an der Wand lassen sie noch etwas Platz für Drumset, K...