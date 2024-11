Ein Skandalurteil eines US-amerikanischen Militärgerichts in Rheinland-Pfalz sorgt für reichlich Empörung, aber die Bundesregierung interessiert sich nicht dafür. Am 19. August 2023 kommt der 28jährige Michael Ovsjannikov auf der Säubrennerkirmes in Wittlich in der Eifel durch eine Messerattacke ums Leben. Tags darauf legt ein US-Soldat vor deutschen und US-Ermittlern ein umfassendes Geständnis ab, beschreibt den Tathergang, die Tatwaffe und wie er sie in einem nahe...