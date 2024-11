Die Schulrealität eines zehnjährigen Kindes sieht in Deutschland im Durchschnitt ziemlich grau aus: Der Schulhof ist asphaltiert. In der Kantine gibt es oft nicht so leckeres und dann auch nicht mal besonders gesundes Essen. Trotzdem müssen Familien sich selbst das erst einmal leisten können. Es gibt keinen Raum für Entlastung oder Bewegung, keine Anlaufstelle bei Problemen. Wer sich an Lehrer wendet, stößt schnell an deren Kapazitätsgrenzen (denn insgesamt fehlen b...