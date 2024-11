Am Montag wurden vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf die drei Antiimperialisten Özgül Emre, Ihsan Cibelik und Serkan Küpeli zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Das Urteil lautete auf fünf Jahre für Emre, vier Jahre und drei Monate für Cibelik und drei Jahre und drei Monate für Küpeli. Laut Gericht sollen sie aktuell oder in der Vergangenheit Führungskader der unter anderem in der BRD verbotenen DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front) gewesen sei...