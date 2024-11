Der studentische Dachverband FZS hat die Empfehlung der sogenannten Wirtschaftsweisen zur Einführung von Studiengebühren zurückgewiesen. Der Vorschlag lasse eine »besorgniserregende Ignoranz für die extreme Undurchlässigkeit des deutschen Bildungssystems erkennen«, äußerte sich am Montag Vorstandsmitglied Emmi Kraft gegenüber junge Welt. »Studierende und Studieninteressierte sind weder dafür verantwortlich noch in der Lage, die staatliche Mangelwirtschaft in den Hoc...