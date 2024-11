Menschen in dicken Winterjacken, mit Mützen und Schals drängen sich in den Saal. Noch zwei Wochen müsse man ohne Heizung auskommen, sagt Phil Butland auf der Bühne. Er spricht für die Veranstalter des »Unframe-Festival«, das vom Freitag bis Sonntag im Kulturzentrum »Oyoun« in Berlin-Neukölln stattfand. Unter dem Motto »A Festival of Socialist Ideas and Culture« konnten Teilnehmer Dutzenden Workshops und Vorträgen zu Feminismus, Islamophobie oder Faschismus lauschen ...