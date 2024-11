Sport im Osten: Fußball, 3. Liga

15. Spieltag: Dynamo Dresden – 1. FC Saarbrücken

Wie schon in den vergangenen Spielzeiten sind auch in dieser Saison die Dresdner und die Saarbrücker Teilnehmer im Aufstiegskampf. Zwei Personalien machen es diesmal besonders brisant: Torwart Tim Schreiber war von RB Leipzig vergangene Saison ins Saarland ausgeliehen und steht jetzt für Dynamo im Kasten. Auch Verteidiger Lukas Boeder kam von den Molschdern an die Elbe.

MDR, Sa., 14.00...