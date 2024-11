Wie viele Femizide gab es in Berlin in diesem Jahr?

In Berlin zählen wir tatsächlich bereits 32 Femizide im laufenden Jahr. Das ist eine sehr viel höhere Zahl als in den vergangenen Jahren. Die Anzahl der Femizide steigt auch in der gesamten BRD: 360 Femizide sind 2023 in Deutschland begangen worden. Wir haben viel davon gesprochen, das...