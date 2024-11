Die jüngsten Nationalratswahlen haben Österreich einen sogenannten Rechtsruck beschert. Die FPÖ konnte 28,85 Prozent aller abgegebenen Stimmen erringen, und das bei einer insgesamt hohen Wahlbeteiligung, die in einigen Bundesländern sogar über 80 Prozent lag. Und je höher die Wahlbeteiligung, desto stärker konnte die FPÖ punkten. In Bundesländern wie Niederösterreich, Oberösterreich oder dem Burgenland kratzte sie an der 30-Prozent-Marke oder konnte diese übertreten...