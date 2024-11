Ein Münchner Kinobetreiber spielt sich als Mäzen auf und lässt eine Band casten, die erstaunlich gut harmoniert und sogar zusammenbleibt, als der Impresario sein Interesse verliert und die Zahlungen einstellt. Sie erspielen sich als Bulldogg bald einen Namen und nehmen 1976 bei Conny Plank ein Demo auf, das dieser gleich an Günter Körber von Sky Records weiterreicht, so sehr überzeugt es ihn. Körber schlägt zu, aber der Bandname ist bereits mehrfach vergeben, also ä...