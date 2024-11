Immobilienkonzerne treiben seit Jahren die Mietpreise in der BRD in die Höhe. Betroffen sind besonders, aber nicht nur die Metropolen. Wie die DGB-Jugend Sachsen in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie zeigte, trifft der Mietwucher auch Auszubildende. Die arbeiten zwar genauso hart wie alle anderen, bekommen dafür aber weniger und müssen zusehen, wie sie über die Runden kommen.

Über die Hälfte der rund 500 befragten Azubis ist mit ihrer Wohnsituation unzufrie...