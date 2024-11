Voller Terminkalender für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Nach der Vorstellung des neuen »Radlführerscheins« an der Münchner Grundschule in der Infanteriestraße am Donnerstag morgen ging es gleich weiter nach Aschau am Inn, um den Bau einer neuen Produktionslinie für Antriebe von »Patriot«-Flugabwehrraketen zu eröffnen. Dort sollen beim Unternehmen Bayern-Chemie in den nächsten zwei Jahren sechs neue Gebäude entstehen, um Feststoffraketentriebwerke für...