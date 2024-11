Die skandinavischen Länder gehen in Europa in Sachen Schulverpflegung mit gutem Beispiel voran. Finnland war der erste Staat auf dem europäischen Kontinent, der ein kostenfreies warmes Mittagsessen für alle Schulkinder schon im Jahre 1943 gesetzlich fixierte und in dem die Kommunen ab 1948 allen Schülern der damaligen Volksschule unentgeltliche Schulverpflegung bereitstellen mussten. Seit 1988 ist die Schulverpflegung auch in Gymnasien kostenlos. Für Schulen, Cateri...