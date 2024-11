Paryla, Noethen, Fitz, Krömer

Zürich, wo er am 19. November vor 85 Jahren zur Welt kam, Wien, wo er das Max-Reinhardt-Seminar besuchte, Potsdam, wo er bei der Defa seine ersten beiden Filmrollen spielte, und das Hans-Otto-Theater – das waren die frühen Lebensstationen von Nikolaus Paryla. Seine Eltern Hortense Raky und Karl Paryla, österreichische Antifaschisten, die am Zürcher Schauspielhaus engagiert waren, fassten wegen politischer Querelen im Nachkriegs-Wien in der DDR Fuß. Bei der Defa spie...