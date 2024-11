Die Realität ist heute so beschaffen, dass in ihr mehr Science-Fiction liegt als in einer Reise in den Weltraum.« Der Satz stammt von Kraftwerk. Die Mitglieder der 1970 in Düsseldorf gegründeten Band spielen darin auf die bisweilen surreal anmutende Kälte und phantastische Künstlichkeit von Technologien an. Maschinen faszinierten sie, der Geist der Technik hatte es ihnen angetan. In ihren melancholischen elektronischen Songs hauchten si...