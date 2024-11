Die Nachricht kam aus Russland, in den Morgenstunden nach seinem Tod am 16. November: Wladimir Schkljarow, weltweit beliebter Ballerino, starb mit nur 39 Jahren in Sankt Petersburg. Er soll mit einer brennenden Zigarette in der Hand vom Balkon in den Tod gestürzt sein. Es ist nicht bekannt, ob der schöne Mann – wie sein Freund und früherer Kollege Sergej Polunin ­– zeitweise ein Problem mit Suchtstoffen gehabt hat. Aber an einen Unfall mag man angesichts der Umständ...