Just for fun hatte Manuel Andrack Chat-GPT beauftragt, einen typischen Dialog zwischen ihm und Harald Schmidt zu kreieren. Heraus kam allerbestes ZDF-Format: betulich, hemdsärmelig, hihi bis höhö. Vielleicht hätte ja das damals Quote gebracht, zeitlebens nämlich stand Schmidt, dieser einzige Mensch, der im deutschen Fernsehen Late Night gekonnt hat, im Schatten all jener Nullinger: der Gottschalks, Elstners, Kerners, Pochers, Jauche, Lanze, Welkes und Böhmermänner, ...