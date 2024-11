Nordtour

»Nordtour« aus dem Meeresmuseum Stralsund; Leandro-Erlich-Ausstellung »Schwerelos« am Kunstmuseum in Wolfsburg; Spicy’s Gewürzmuseum; mit dem Roland auf Museumstour; Heide: auf dem Weg zum »Comicmuseum«; Projekt Schiffsdiesel; Lichtkunstaustellung mit Künstlern in Celle; das Schleswig-Holsteinische Landwirtschaftsmuseum in Meldorf. 1951 eröffnete im Katharinenkloster zu Stralsund das Naturmuseum, das 1957 zum Museum für Meereskunde und Fischerei umfunktioni...