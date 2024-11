Alfredo Lugo lernte ich 1964 an der Filmhochschule der DDR in Babelsberg kennen, wo er zu einer kleinen Gruppe ausländischer Studenten gehörte. Angeregt durch den bekannten niederländischen Dokumentarfilmer Joris Ivens hatte die DDR begonnen, jungen Künstlern aus Ländern, die um ihre Unabhängigkeit und Freiheit kämpften, insbesondere aus Lateinamerika, kostenlose Studienplätze anzubieten. Sie sollten in der DDR das Handwerk des Filmemachens erlernen. Anschließend sp...