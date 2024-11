Da schließt sich ein Kreis. Das Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Mukran auf Rügen stehe »als sofortige Unterstützung bei der österreichischen Energieversorgung zur Verfügung«, erklärte der Betreiber Deutsche Regas in Person seines Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Knabe am Sonnabend. Der russische Energiekonzern Gasprom hatte zuvor direkte Erdgaslieferungen an den österreichischen Energiekonze...