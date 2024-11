Das Allgemeine ist besonders, das Besondere allgemein. Manchmal trifft man diese kleinen Dinge, die das Ganze enthalten. Auf dem Heimweg etwa. Ein Mann hält die Tür der S-Bahn auf, sie an der Weiterfahrt zu hindern. Im Wagon liegt bewusstlos ein Betrunkener. Krankenwagen ist gerufen, allein aber kann der Mann den Liegenden nicht hinausbringen. Fährt die Bahn ab, geht die Sache von vorn los. Ich biete Hilfe an, derweil ein Dritter sich einschaltet. Als Sachwalter all...