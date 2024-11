Waldromantik und Teufelsdüsternis: In »Der Freischütz« geht es zur Sache, was die wilde Natur angeht. Carl Maria von Weber schrieb die Oper nach einem Libretto von Friedrich Kind, die Rechte daran kaufte er dem Dichter für zunächst fünf Jahre ab. Niemand ahnte 1821, dass das ein Welterfolg werden würde. Heute wird das beliebte Werk, über dessen Ohrwürmer wie »Wir winden dir den Jungfernkranz« sich schon Heinrich Heine mokierte, als Meilenstein der Gefühlswelt in der...