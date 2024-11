Im Fall eines Tötungsdelikts am Donnerstag in Esslingen verdichten sich die Hinweise auf eine Verzweiflungstat aufgrund von Mietstreitigkeiten. In der Kreisstadt südöstlich von Stuttgart hatten sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden dramatische Szenen abgespielt: Das Dachgeschoss eines Mehrparteienhauses brannte, eine junge Frau rettete sich mit einem Sprung aus dem Fenster und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Schließlich fanden Einsatzkräfte im Inner...