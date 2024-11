Tagungen mit einem weit angelegten Thema ziehen viele Interessenten an, solche mit einem eng definierten Gegenstand ermöglichen eine intensivere Arbeit. Die Peter-Hacks-Gesellschaft konzentrierte sich auf ihrer mittlerweile 17. Tagung am vorigen Sonnabend erstmals auf ein Werk, nämlich »Omphale«. Dieser Satz enthält freilich bereits eine Ungenauigkeit. Tatsächlich schrieb Hacks 1969 – vermutlich parallel – an einem Opernlibretto, das später von Siegfried Matthus ver...