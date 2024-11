Sie sind Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg und leiten die Forschungsstelle Hamburgs (post-)koloniales Erbe. An diesem Freitag jährt sich die sogenannte Kongokonferenz zum 140. Mal. Wie bewerten Sie das politische Interesse an diesem Datum?

Die Kongo- oder Afrikakonferenz ist wahrscheinlich die weltgeschichtlich bedeutsamste, die jemals auf deutschem Boden stattgefunden hat. Die Potsdamer Konferenz war wichtig nach dem Zweiten Weltkrieg,...