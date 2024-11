Es soll das größte werden, nicht nur regional, sondern deutschlandweit: das geplante Holzheizkraftwerk in der niedersächsischen Hansestadt Stade im Ortsteil Bützfleth. Dort will das Energieunternehmen Hansekraft im städtischen Industriepark eigenen Angaben zufolge eine hocheffiziente Anlage zur nachhaltigen Energiegewinnung bauen. Vor allem aus importiertem Altholz, also gebrauchtem Holz wie Mobiliar, Paletten oder Material aus Baumaßnahmen. Hocheffizient, nachhalti...