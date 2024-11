Klagen, die neuerdings den Beinamen »SLAPP« (Strategic Lawsuits against Public Participation) tragen, sind laut dem Kölner Rechtsanwalt Eberhard Reinecke keine neue Entwicklung. Bereits in den 1990er Jahren habe beispielsweise Scientology Kritiker mit Klagen überzogen, bei denen auch über die Prozesskosten enormer Druck erzeugt werden sollte, wie es in seinem Vortrag am Sonnabend in der »Alten Feuerwache« der Domstadt hieß. Denn anders als in vielen anderen Ländern ...